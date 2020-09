Nowa droga rowerowa w Myśliborzu, czyli kolejne trasy na Pomorzu Zachodnim

Trzy projekty z regionu do programu Kolej Plus. Sprawdź jakie!

Wiemy, jakie projekty Województwo Zachodniopomorskie zgłosiło do krajowego programu Kolej Plus. To odbudowa połączenia ze Stargardu do Kostrzyna, z Myśliborza do Gorzowa Wielkopolskiego oraz budowa stacji Tuczno Krajeńskie