Nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 13 - 14 stycznia. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim da się uprawiać w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek, które zostały sprawdzone przez innych mieszkańców. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 uczęszczane szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Które ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 popularne szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 32%. W niedzielę 14 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 11% do 39%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pomorska Droga Św. Jakuba Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r. Foto: Anna Ptaszyńska

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kołobrzegu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: PTTK Rajd Ostrowiec Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 864 m

Suma zejść: 866 m Deiv poleca tę trasę

Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca WaldiM1952 Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Szczecinka

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.