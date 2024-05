Nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. TOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 krajobrazowe szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. zachodniopomorskim ma być od 12°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 37%. W niedzielę 19 maja w woj. zachodniopomorskim ma być od 13°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 49%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym

Początek trasy: Darłowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m

Trasę nordic walking mieszkańcom poleca GR3miasto

Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj