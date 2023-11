Nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 11 - 12 listopada. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim można uprawiać w wielu miejscach. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek, które zostały sprawdzone przez innych mieszkańców. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Na każdy tydzień przedstawiamy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Przekonaj się, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Które szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 3°C do 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od 5°C do 7°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Początek trasy: Świnoujście

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania marszu: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca JJ_Active Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wyspy Chrząszczewskiej (Kamień Pomorski) - Pieszy Czarny ver. 2017 Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,69 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 163 m

Suma zejść: 151 m JJ_Active poleca tę trasę

Szlak ma charakter liniowy zataczając przy tym pętlę na Wyspie Chrząszczewskiej. Prowadzi z Kamienia Pomorskiego PKS/PKP przez Królewski Głaz do Chrząszczewa. Na zachód od głazu Królewskiego występuje "chaszczowanie" czyli poruszanie się po nieistniejącej ścieżce wśród bujnej roślinności (oczywiście w zależności od pory roku).

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.

