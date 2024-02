Nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 24 - 25 lutego. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim da się uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo przedstawiamy Wam 3 uczęszczane trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Na każdy tydzień proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim

Które trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 24 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 2°C do 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 25 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 2°C do 11°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzdłuż Iny Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 217 m

Suma zejść: 216 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Impatiens

Wycieczka piesza przez Goleniów i dalej wzdłuż rzeki Iny

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Kys30 Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.

• Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking nad Bałtykiem, czyli najciekawsze trasy w woj. zachodniopomorskim

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje niezwykłych tras, które można wybrać na wycieczki nordic walking. Wśród pięknej przyrody można spacerować np. na Wyspie Wolin z Turkusowym Jeziorem, a nawet zagrodą pokazową żubrów niedaleko siedziby Wolińskiego Parku Narodowego. W Międzyzdrojach warto przejść się promenadą gwiazd i zobaczyć pamiątkowe tablice, umieszczone w chodniku na cześć słynnych ludzi kina.

Jednak być może najbardziej fascynujący szlak, który można obrać nad Bałtykiem, wiedzie do 17 latarni morskich, z których każda jest inna, każda stanowi piękny zabytek i ma do opowiedzenia inną historię. Szlak Latarni Morskich zaczyna się w Świnoujściu (tutejsza latarnia jest najwyższa na polskim wybrzeżu) i prowadzi do Wisełki, Niechorza, Kołobrzegu, Gąski, Darłowa, Jarosławca i dalej, do woj. pomorskiego, aż do latarni w Krynicy Morskiej. Łącznie szlak ma 650-800 km długości (w zależności od obranej trasy), można więc zdobywać go po kawałku lub punktowo, odwiedzając najciekawsze latarnie. Możecie też zobaczyć wszystkie polskie latarnie morskie za jednym zamachem, zwiedzając Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Urocze, bardzo szczegółowe modele spodobają się nie tylko miłośnikom techniki, ale też dzieciom.