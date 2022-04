Nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 16 - 17 kwietnia? 3 najciekawsze trasy Newsroom 360

Poznaj najbliższą okolicę - trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim gettyimages.com/PIKSEL

Nordic walking w woj. zachodniopomorskim da się uprawiać niemal wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania ścieżek, które zostały sprawdzone przez innych mieszkańców. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 popularne trasy nordic walking w woj. zachodniopomorskim. Na każdy tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, co mamy na weekend 16 - 17 kwietnia.