Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 9.01.2024

Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice.…

Kto może otrzymać 550 zł od ZUS?

Wysokość dodatku jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną (do końca lutego 2024 roku będzie wypłacany w kwocie 553,30 zł). O dodatek dla sierot zupełnych może ubiegać się emeryt.

ZUS ma 30 dni na podjęcie decyzji

Druk ERRD trzeba złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie bądź ustnie do protokołu), pocztą bądź za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, a matka nie żyje, składa się dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie po wystąpieniu warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia.

Renta rodzinna - nie tylko dla wdowy lub wdowca

Do renty po zmarłym ma prawo zarówna wdowa, jak i wdowiec. Jednym z podstawowych warunków, jakie pod uwagę bierze ZUS, jest wiek. O rentę można wystąpić wdowa, jeśli w chwili śmierci swojego współmałżonka miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo w sytuacji, gdy wychowuje, co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym. Dziecko takie nie może mieć więcej niż 16 lat, a jeżeli uczy się - 18 lat życia lub musi być całkowicie niezdolne do pracy.