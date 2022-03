Nieudana druga połowa w wykonaniu SPR Pogoni Szczecin

Przystępując do niedzielnego spotkania wyjazdowego z KS Kościerzyną, szczypiornistki Pogoni wiedziały, że liderki z Gniezna w sobotę bez większych problemów wygrały w Gdyni i różnica punktowa urosła do 10 oczek. To bardzo dużo zważywszy na fakt, że gnieźnianki jeszcze nie straciły punktów w rozgrywkach.

Pogoń w I połowie solidnie pracowała (choć znów musiała sobie radzić m.in. bez najskuteczniejszej zawodniczki w sezonie, Wiktorii Stefaniak), by ten dystans znów zmalał do 7 oczek. KS przeważał od początku, ale gdy do bramki wbiły się Nikola Komorniak i Milica Rancic to szczeciński zespół przejął prowadzenie.

Druga połowa też była zacięta, ale Pogoń miała pięciominutowy przestój (między 43. minutą a 48.) i ze stanu 25:24 dla KS zrobiło się 30:24. Kolejny zryw szczecinianek zaprocentował czterema bramkami z rzędu, ale rywalki przełamały niemoc, trafiły na 31:28 (52. minuta) i już do końca spotkania grały spokojniej.

Pogoń ostatecznie przegrała 33:36 i choć nadal zajmuje pozycję wiceliderek, to nie ma co już myśleć o doścignięciu liderek. Za to dzięki wygranej Kościerzyna zbliżyła się do szczecińskiej drużyny na punkt, a ma jeszcze zaległy mecz.