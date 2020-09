Niemal wszystkie szkoły w naszym regionie pracują stacjonarnie

2057 placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim pracuje stacjonarnie, co oznacza 99.9 procent. Jeśli chodzi o szkoły i przedszkola publiczne, to stacjonarnie pracują 1232 placówki, a 2 pracują w trybie mieszanym, natomiast żadna z nich nie pracuje zdalnie.

- Cały czas sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w naszym województwie i na bieżąco reagujemy - mówi Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty. - Szkoła w Żabnicy, która rozpoczęła naukę w trybie zdalnym, od 7 września wróciła do pracy stacjonarnej, więc nie ma w tej chwili żadnej placówki pracującej zdalnie. Natomiast w trybie mieszanym pracuje Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie. Tam u dwóch uczennic klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego i klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie dwie klasy uczniów wraz z rodzinami oraz dwóch wychowawców klas zostało objętych 10 dniowa kwarantanną. Reszta szkoły pracuje stacjonarnie.

W powiecie koszalińskim trzy szkoły objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Jest to V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 9 i II Liceum Ogólnokształcące.

825 placówek niepublicznych pracuje stacjonarnie, co oznacza 100 proc.

- To pokazuje, że skala jest niewielka - mówi Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - To oznacza, że tryb postępowania, który był przygotowywany przed rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonuje dobrze. Istotą tego systemu jest to, że kluczową decyzję w sprawie funkcjonowania szkoły podejmuje powiatowy państwowy inspektor sanitarny.

12 sierpnia Minister Edukacji Narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwalają szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, w szczególności gdy sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów.