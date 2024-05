Niebanalne propozycje na świętowanie Dnia Dziecka w Szczecinie

Dzień Dziecka z koleją

- Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka zapraszam wszystkich ze swoimi pociechami na wystawę lokomotyw – tych prawdziwych. Wystawa odbędzie się 1 czerwca, w godzinach od 10 do 16, na peronie 1 Dworca Głównego w Szczecinie - mówi Paweł Szutowicz,

W tym czasie będzie można zwiedzać pojazdy kolejowe. Każdy będzie miał możliwość wejścia do kabiny maszynisty i poczucia się jak prawdziwy maszynista. Przewoźnicy przygotowali gadżety dla dzieci. Będzie również element edukacyjny – Akcja edukacyjna Bezpieczny przejazd. Straż Ochrony Kolei udostępni swój operacyjny samochód, który na co dzień patroluje i monitoruje teren kolejowy za pomocą kamer.

VIII Motocyklowy Dzień Dziecka

To nie jest jedyna atrakcja dla dzieci. 1 czerwca szczecińscy motocykliści zapraszają dzieci na dziedziniec szczecińskiego muzeum techniki. Impreza potrwa od godz. 10 do 14. Wszystkie atrakcje + lody + maskotki + słodycze są za darmo. Dzieci (do lat 18) wchodzą do muzeum za złotówkę.