Nie żyje Jacek "Budyń" Szymkiewicz. Założyciel szczecińskiego zespołu Pogodno

Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym moc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku żona muzyka.

Szymkiewicz urodził się w Trzebiatowie, przez lata był związany ze Szczecinem. Póki co nie znane są przyczyny śmierci artysty.

Jeszcze chwilę przed śmiercią muzyk ogłosił powstanie nowego zespołu. "Panie i Panowie, oto zespół Monofon w składzie: Michał Dimon Jastrzębski - perkusja, instr. perkusyjne, wokal; Rafał Borycki - bas; Michał Wójcik - gitara; Halszka Nabira - kornet, instr. klawiszowe; Art.Budyń- wokal. Już niebawem będziecie mogli usłyszeć pierwszy singiel z naszej debiutanckiej płyty #Monomiasto, wydanej przez Mystic Production" - można było przeczytać w poniedziałek na Facebooku.