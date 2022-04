Neurochirurdzy ze szpitala w Zdrojach przeprowadzili skomplikowaną operację. Dwumiesięczna Emilka z Ukrainy uratowana

Emilka trafiła do szpitala „Zdroje” 23 marca. Została przyjęta z powodu szybko narastającego wodogłowia wrodzonego - kiedy na Ukrainie wybuchła wojna, była w trakcie diagnostyki. Niestety, nie mogła tam kontynuować leczenia. Wraz z rodzicami musiała uciekać z kraju.

Emilia urodziła się w Żytomierzu. Jej mama, Alla, już w ciąży została poinformowana o podejrzeniu wrodzonej wady mózgu u córki. Po narodzinach dziecka, jego główka szybko przyrastała. Przeprowadzone badania diagnostyczne potwierdziły, że komory mózgu ulegają ciągłemu, nadmiernemu poszerzeniu, które wynikało ze zwężenia dróg przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu.

Emilka była pod opieką specjalistów ze szpitala w Kijowie. Oblężenie stolicy oraz zbombardowanie szpitala, w którym dziewczynka była leczona spowodowały, że jej rodzice podjęli decyzję o ucieczce do Polski. Udali się do Karpacza, w którym mieszka i pracuje siostra pani Alli. To ona doradziła jej, by szukać pomocy dla Emilki w szpitalu „Zdroje” w Szczecinie, gdyż właśnie tu, pół roku wcześniej, neurochirurdzy pomogli również jej córce.