Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 9.01.2024

Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów w postaci 13. emerytury zostały wypłacone seniorom w kwietniu 2023 roku. Z kolei wypłata czternastej emerytury miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. W tym roku popularna "czternastka" również trafi na konta seniorów na przełomie sierpnia/września.

Dodatkowe pieniądze w postaci 14. emerytury zostały wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo świadczenie miało być jednorazowe, jednak z powodu wysokiej inflacji rząd zdecydował się je powtórzyć także rok temu. Zapowiedziano wtedy także, że najprawdopodobniej stanie się ona stałym świadczeniem. Także w tym roku na seniorów czekają dodatkowe pieniądze.

- Przed nami 14. emerytura, której projekt jest w Rządowym Centrum Legislacji. Ten projekt jest elastyczny co do wysokości, to będzie minimum minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa i o tym będzie decydować Rada Ministrów - powiedziała na antenie programu 1 Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.