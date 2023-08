Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 03.08.2023

Przesądy traktujemy ambiwalentnie, pół żartem pół serio. Większość z nas zapewne nie ma nic przeciwko czarnym kotom, ale widząc tak umaszczonego zwierzaka przecinającego naszą drogę, odruchowo zmieniamy trasę. Mimo że z reguły nie dajemy im większej wiary, przesądy podświadomie wzbudzają w nas zaniepokojenie. Odrobinę podsycimy te lęki — przedstawiamy listę rzeczy, które prawdopodobnie macie w domu i to właśnie one, zgodnie z różnymi przekonaniami, przynoszą pecha w domu.

Co przynosi pecha w domu? Sprawdź w galerii

Co przynosi szczęście?

Przesądy nie powinny być kojarzone jedynie z pechem – wiele z nich odnosi się do odganiania niepowodzeń albo wręcz przynoszenia szczęścia. Jeśli znajdziemy monetę, przed schowaniem do portfela warto na nią chuchnąć – dzięki temu zapewnimy sobie powodzenie w sprawach finansowych. Monetę wkłada się także do buta panny młodej, aby zapewnić jej szczęśliwe małżeństwo i dostatnie życie.