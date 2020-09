Największy statek pasażerski świata powstał w szczecińskiej stoczni Vulcan. To "Kaiser Wilhelm der Grosse"

Wyrazem rywalizacji na morzu była Błękitna Wstęga Atlantyku, czyli nagroda dla statku, który w najkrótszym czasie przepłynął Ocean Atlantycki. Wstęga została po raz pierwszy oficjalnie przyznana w 1860 roku. Była oddzielnie przyznawana za najszybszy rejs ze wschodu na zachód i zachodu na wschód. Pierwszym, który odebrał ten zaszczytny tytuł Brytyjczykom był zwodowany w 1897 roku „Kaiser Wilhelm Der Grosse” (Cesarz Wilhelm Wielki). Parowiec przez dwa lata był największym statkiem pasażerskim świata. We wrześniu wyruszył z Bremerhaven do Nowego Jorku. W listopadzie 1897 roku po raz pierwszy zdobył Błękitną Wstęgę, ale już cztery miesiące później rekord odebrała „Lucania” z linii Cunarda. W czerwcu 1900 roku statek cudem uniknął uszkodzeń podczas dużego pożaru mola w Hoboken, New Jersey. 21 listopada 1906 roku Kaiser Wilhelm der Grosse został staranowany w Cherbourgu przez brytyjski parowiec Orinoko i został poważnie uszkodzony. W wyniku wypadku zginęło pięciu pasażerów. Wyrwa w kadłubie miała 21 metrów szerokości.