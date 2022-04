Najsłynniejszy polski musical wraca do Szczecina. Janusz Józefowicz zdradza nam szczegóły

W maju przyjeżdża pan do Szczecina z musicalem „Metro”. Spektakl ma już ponad 30 lat, ale jego popularność nie słabnie. Przez ten czas zmieniła się rzeczywistość, czy spektakl też się zmienił? Czy nadal jest to historia młodych ludzi, którzy podejmują pierwsze ważne decyzje w życiu?

- Spektakl się właściwie w ogóle nie zmienił. To świadczy o tym, że temat, który poruszyliśmy 30 lat temu, jest wciąż aktualny. Młodzież wciąż ogląda siebie na tej scenie. Identyfikacja widzów z artystami jest jeden do jednego. Zmienione są tylko życiorysy tych ludzi, którzy zawsze opowiadali o sobie. Grzesiek Kowalczyk 30 lat temu opowiadał o tym, że tłukł węgiel w kopalni, a potem wyszedł z niej na kolanach i chciał zostać artystą. To była jego osobista historia. A dzisiaj ludzie opowiadają swoje historie. Natomiast teksty piosenek i dialogi cały czas są te same.