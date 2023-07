Najpierw trening i prezentacja strojów, a potem porażka Pogoni w ostatnim sparingu. W piątek startuje ekstraklasa [WIDEO i ZDJĘCIA]

W ostatnich sezonach Pogoń miała „szczęście” do rozpoczynania, czy to rundy jesiennej, czy wiosennej. W tym sezonie jest podobnie. Najważniejsza piłkarska liga w kraju rusza w piątek o godz. 18, a głównymi aktorami będą zawodnicy Warty Poznań oraz Pogoni Szczecin.

A sami kibice dość ochoczo rzucili się do nabycia nowych strojów i szybko stworzyły się dość spore kolejki do zakupów trykotów, co nie każdemu przypadło do gustu, bo pewnie takie rzeczy można było przewidzieć, zwłaszcza podczas prezentacji. Widać jednak, że dość oryginalne, jak na Pogoń, barwy spodobały się fanom.

Swój apel do fanów wystosował nowy kapitan drużyny, Kamil Grosicki.

- 15 lat grałem w piłkę i doszedłem do momentu, że zostałem kapitanem Pogoni Szczecin. Jest to dla mnie wielka duma - mówił do kibiców Kamil Grosicki. Pomocnik podpisał nowy trzyletni kontrakt i dostał kapitańską opaskę. - Zrobię wszystko, żebyście w każdym meczu byli z nas dumni. Moim marzeniem jest być jak Leo Messi, który doprowadził ostatecznie Argentynę do mistrzostwa świata. Moim marzeniem jest doprowadzić Pogoń do mistrzostwa Polski. Mam na to trzy lata. Zrobimy wszystko, byście byli w tym sezonie szczęśliwi - dodał podniosłym tonem Grosicki.