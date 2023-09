Najpiękniejsze kreacje szczecinianek na czerwonym dywanie. Zobacz TOP 12 stylizacji

Jeśli stawiamy na oryginalny i wyrazisty wygląd to kolor fioletowy, różowy, pomarańczowy i czerwony na pewno zostanie zauważony. Jednak warto pamiętać o dopasowaniu koloru kreacji wieczorowej do danej okazji. Wtedy z pewnością będzie czuć się komfortowo podczas takie wystawnej uroczystości.

Koronkowy materiał jest niezwykle szykowny, delikatny i subtelny. Właśnie dlatego koronkowe sukienki świetnie sprawdzą się na specjalne okazje, kiedy chcesz zabłysnąć elegancją i stylem. Koronkowe sukienki pasują do niemal każdej sylwetki. Subtelnie maskują mankamenty figury. Ten rodzaj sukienki nadaje się nie tylko na specjalne okazje. To również świetny wybór na lato. Lekka, zwiewna koronkowa sukienka podkreśli Twój elegancki styl oraz będzie bardzo komfortowa w upalne dni.

Sukienki plisowane i z falbankami - elegancja połączona z dziewczęcym stylem

To wybór dla kobiet, które lubią elegancję ale z odrobiną finezji i dziewczęcego stylu. Plisy i falbanki świetnie przełamują sztywny, elegancki styl. To idealny wybór na niezobowiązujące spotkania, na co dzień oraz rodzinne uroczystości. Dobieraj je jednak z głową. Jeśli masz rozbudowane ramiona nie stawiaj na falbaniaste i bufiaste rękawy. Sprawdź, czy konkretny krój sukienki pasuje do Twojej sylwetki, by podkreślić atuty swojej sylwetki i zamaskować ewentualne mankamenty. Plisy i falbany świetnie sprawdzą się również latem.