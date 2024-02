Jaki jest najlepszy pies dla dziecka w domu?

Pies dla dzieci do domu

Na jak długo pies może zostawać sam w domu?

Większość złych psich nawyków – takich jak skakanie na ludzi, ciągnięcie na smyczy, agresja, nadmierne szczekanie i wycie – ma źródło w braku kontaktów... z nami, czyli właścicielami. Innym negatywnym skutkiem samotności jest brak ruchu, które jak wiemy psy kochają! Jeśli nie mamy dla psa wystarczająco dużo czasu, zazwyczaj cierpi na tym nasze mieszkanie lub dom. Niestety, niszczenie sprzętów domowych to najczęściej jedyny sposób psa na odreagowanie stresu wywołanego samotnością

Jedynym sposobem, by przerwać to błędne koło, jest zapewnienie psu należytej ilości ruchu oraz nagradzanie go, jeśli został w domu sam i niczego nie zniszczył. Oczywiście, początkowo należy zostawiać psa samego na czas bardzo krótki, a następnie powoli, lecz systematycznie go wydłużać.