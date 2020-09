Na szybką likwidację "kopciuchów" w czynszówkach szans nie ma

Co najmniej 3,6 tysiąca mieszkań komunalnych w centrum Szczecina jest ogrzewanych piecami węglowymi, które zatruwają środowisko. Podpięcie tych lokali pod sieć ciepłowniczą nie jest takie proste i może potrwać lata.

Szczecin w centrum i śródmieściu ma 9606 mieszkań komunalnych zarządzanych głównie przez Zakład Budynków i Lokali Komunalnych (w tym ponad tysiąc podległych TBS-om). Zadłużonych jest ok 4 tys. z ich. Długi najemców wynoszą ponad 135 mln zł, w tym 131 mln zł w ZBiLK-u. Spłacanie idzie dość niemrawo mimo wielu dogodnych wariantów. Np. dogodne raty. Kolejny problem czynszówek to ogrzewanie tych lokali. Ponad 3,6 tysiąca jest wyposażonych w piece na węgiel. Do ogrzewania często używany jest węgiel słabej jakości, a nawet kawałki opon czy butelki PET. Są kaloryczne, ale bardzo trują środowisko. Straż miejska m.in. za pomocą drona ściga takich mieszkańców, ale to walka rozłożona na lata, tym bardziej, że piece węglowe znajdują się w sporej liczbie mieszkań zadłużonych, choć dokłada liczba nie jest znana.

CZYTAJ TEŻ: Koniec z kopciuchami. Prezydent podpisał ustawę - Podanie dokładnej liczby nie jest możliwe m.in. ze względu na dużą skalę zmian sposobu ogrzewania we własnym zakresie przez lokatorów ale bez zgłoszenia tego faktu właścicielowi i/lub z pominięciem przepisów prawa budowlanego. Tym samym nie można również powiązać i dokładnie określić liczby lokali z ogrzewaniem węglowym a posiadających zadłużenie - wyjaśnia Ryszard Słoka, sekretarz miasta. Sprawą zainteresowali się radni Szczecina. Chcą wiedzieć jakie są możliwości przyłączenia takich lokali do miejskiej sieci grzewczej, co umożliwiłoby usunięcie "kopciuchów". - Śródmieście i Centrum Szczecina to obszar zdegradowany, charakteryzujący się dużą ilością przedwojennych kamienic, w który wiele mieszkań należy do miasta lub miasto jest większościowym właścicielem. Czy w planach jest podłączenia mieszkań na zdegradowanym obszarze do miejskiej sieci ciepłowniczej - pyta radny Przemysław Słowik.

Teraz nawet 30 tys. zł dofinansowania: 23.08.2020. Do wymiany pieca węglowego na ekologiczny, a w ramach PIT do odliczenia drobne wydatki ZBiLK nie planuje na razie całościowej zmiany ogrzewania. Większość czynszówek w centrum i śródmieściu znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych, dlatego decyzje o przyłączeniu do sieci grzewczej nie leżą wyłącznie w gestii miasta.

- Decyzja o podłączeniu danej nieruchomości do systemu ogrzewania miejskiego zależy m.in. od możliwości technicznych, czy istniejącego sposobu ogrzewania poszczególnych lokali. Jest duży opór mieszkańców, którzy wykonali indywidualne ogrzewanie ekologiczne. ZBiLK ściśle współpracuje z SEC, następuje pełna wymiana informacji w celu bieżącego ustalania możliwości podłączenia konkretnej nieruchomości do ciepła systemowego - wyjaśnia sekretarz Słoka.