Na Podzamczu w Szczecinie parkowanie będzie dłuższe i droższe. Znamy decyzję radnych

Podczas wtorkowej sesji rady miasta Szczecina zapadło (choć niejednogłośnie) kilka ważnych decyzji dotyczących płatnego parkowania.

- Na Podzamczu w tzw. Strefie Zamieszkania Stare Miasto (ulice Kłodna, Środowa, Sienna, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Wielka Odrzańska, część ul. Małej Odrzańskiej (od ul. Środowej do ul. Opłotki), Opłotki, Osiek) płatne parkowanie (6 zł za godzinę) zostało wydłużone z pięciu do siedmiu dni w tygodniu w godzinach 8-22 (do tej oraz 8-17).