Na placu Kościuszki w Szczecinie radiowóz zderzył się z autem osobowym

Zdarzenie potwierdza Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

- To było zdarzenie drogowe, godz. Ok. 17:45 przy placu Kościuszki, zakwalifikowane jako kolizja z udziałem radiowozu należącego do Oddziału Prewencji Policji KWP w Szczecinie z samochodem osobowym. Brak osób poszkodowanych oraz utrudnień w ruchu - potwierdza rzecznik szczecińskiej policji.