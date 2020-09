Muzyka na smykach gra... Kameralny koncert orkiestry Camerata Stargard po ponad 7 miesiącach przerwy. ZDJĘCIA

Poprzedni koncert Cameraty Stargard odbył się 26 stycznia 2020 roku. Kolejne, z powodu epidemii koronawirusa, zostały odwołane, przełożone...

Wprowadzenie do koncertu Camerata Stargard Miastu, który odbył się w sobotę 5 września br. na dużej scenie Stargardzkiego Centrum Kultury, miał kierownik orkiestry Grzegorz Konopczyński.

- Może przypomnę, co nas ominęło na wiosnę...? Zaraz po ogłoszeniu pandemii, zamknięciu sal koncertowych, miał się na koniec marca odbyć koncert, w którym chcieliśmy zaprezentować 29. Symfonię Mozarta oraz przedstawić kontrabasistę, wirtuoza tego instrumentu, prof. Szymona Guzowskiego. Mam nadzieję że ten koncert dojdzie do skutku, ale chyba już w przyszłym roku artystycznym - mówił Grzegorz Konopczyński. - W maju planowany był koncert, w którym chcieliśmy zagrać Requiem W.A. Mozarta, by wspomnieć kompozytora prof. Marka Jasińskiego - w tym roku minęła 10 rocznica jego śmierci - oraz Stanisława Sadłowskiego, współzałożyciela średniej szkoły muzycznej w Stargardzie i jednego z pomysłodawców powstania Cameraty Stargard, który nie żyje od 5 lat. W czerwcu, podczas Dni Stargardu, zaplanowany był I Międzynarodowy Muzyczny Festiwal im. prof. Marka Jasińskiego. Chcieliśmy otworzyć furtkę do corocznego organizowania tego festiwalu w różnej formule i z różną muzyką, nie tylko profesora. Również niestety się nie udało... To jest to, na co czekaliśmy, co chcieliśmy pokazać.