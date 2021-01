Murawa - największe zmartwienie Pogoni Szczecin. Naświetlania niewiele dają. ZDJĘCIA

Jeszcze jedno ważne - wiele klubów miało i ma problemy z trawą na swoich obiektach. Jest to kwestia nasłonecznienia na obiektach czy odpowiedniej wentylacji. W Szczecinie większe są problemy z trawą przy gotowych już trybunach, a to zły znak.

- Trener ma prawo wymagać, by płyta była super, ale jest taka sytuacja, której się nie spodziewaliśmy. Mamy w Szczecinie zimę, której od 7 lat nie było. Także w okresie października czy listopada brakowało słonecznych dni. A nasza płyta jest specyficzna i ze względu na brak dobrych warunków pogodowych od jesieni nie jest w najlepszym stanie - mówi Jarosław Mroczek, prezes Pogoni. - Wszyscy nad nią mocno pracują, wypożyczyliśmy z Norwegii lampy specjalistyczne do nagrzewania, a w połowie lutego mają do nas przyjechać jeszcze lepsze i będzie ich więcej. Na super murawę musimy jednak poczekać, pewnie do kwietnia, a teraz trzeba ratować, co się da i utrzymywać możliwie najlepszy stan.