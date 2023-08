Rodzice w Polsce mogą liczyć na różne wsparcia finansowe, które pomagają w wychowywaniu dzieci. Nadal najpopularniejsze jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jednak nie każda rodzina wkrótce będzie otrzymywała na konto świadczenie. Sprawdź w naszej galerii, komu może zostać odebrane 500 plus >>>

Rodzice mogą liczyć na różne wsparcia finansowe, które pomagają w wychowywaniu dzieci. Nadal najpopularniejsze jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jednak nie każda rodzina wkrótce będzie otrzymywała na konto świadczenie.

Program Rodzina 500 Plus

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej – w rodzinie zastępczej lub w pieczy instytucjonalnej, świadczenie przysługuje podmiotom sprawującym tę pieczę.

Nowe zasady przyznawania 500 plus. Warto się pośpieszyć

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o konieczności złożenia wniosku o świadczenie 500 plus na kolejny okres rozliczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 r. Złożenie wniosku o wypłatę 500 plus najpóźniej do końca kwietnia oznacza ciągłość wypłat — pierwsze pieniądze w nowym okresie rozliczeniowym wpłyną na konta opiekunów dzieci już w czerwcu.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego - przypomina resort rodziny. Aby uzyskać 500 plus na nowy okres, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić wyłącznie przez Internet, przez jedno z trzech miejsc: portal PUE ZUS,

portal Ministerstwa Rodziny Emp@tia,

bankowość elektroniczną. Świadczenie przysługuje bez progów dochodowych na każde dziecko w wieku do 18. roku życia.

Kto może stracić 500 plus?

500 plus to świadczenie, które stało się ważnym punktem budżetu wielu rodzin. Nic nie jest jednak dane raz na zawsze. Jest kilka sytuacji, w których pomoc państwa zostanie odebrana. My wymienimy przypadki, w których można stracić 500 plus.

