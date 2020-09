Most w Siekierkach przebudowywany już z obu stron. Wkrótce pojadą nim rowerzyści

Na most Siekierki-Neurüdnitz w wakacje przetransportowana została platforma widokowa, która aktualnie jest montowana na ostatnim przęśle. Do pomalowania kratownicy przeprawy zużyto ponad tonę farby.

Prace na polskim odcinku powinny się zakończyć wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo, czy do tego czasu też zakończą się roboty po niemieckiej stronie. Licząca 600 m długości przeprawa będzie udostępniona zarówno turystom rowerowym jak i pieszym. Z platformy widokowej będzie można podziwiać rozlewiska Odry.

Po polskiej stronie z Siekierek szlakiem rowerowym można się udać w stronę Trzcińska Zdroju, a stąd dalej już gotowym odcinkiem do Gryfina i dalej w stronę Szczecina. Trwają procedury przetargowe związane z fragmentem pomiędzy Trzcińskiem, a Myśliborzem. Będzie to odcinek jednej z dwóch odnóg Trasy Pojezierzy Zachodnich, którym dojedziemy na wschodnie rubieże Pomorza Zachodniego.

Po niemieckiej stronie szlakiem Odra-Nysa można dojechać do Szczecina, lub dobić do szlaku Berlin-Uznam i dojechać do stolicy Niemiec.

Po polskiej stronie inwestycję w samorządu województwa zachodniopomorskiego prowadzi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt to niemal 12 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z programu INTERREG Va. Po niemieckiej stronie roboty koordynuje urząd gminy Barnim-Oderbruch.