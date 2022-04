Morcheeba w Szczecinie. Legendarna grupa wystąpi na Szczecin Music Fest

Morcheeba to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów trip-hopowych wszechczasów. Grupę założyli w 1995 bracia Paul i Ross Godfrey oraz charyzmatyczna wokalistka i autorka tekstów Skye Edwards. W tym składzie zespół zasłynął jako twórcy ballad "Trigger Hippie" czy "Blindfold", jednak największy sukces przyniosły im kompozycje "Rome Wasn't Built In A Day", "The Sea" oraz "Otherwise".

W 2020 roku formacja nie mogła koncertować, co pozwoliło Skye Edwards i Rossowi Godfreyowi na spokojną pracę nad nowymi kompozycjami i ich studyjne doszlifowanie.

"Nie ciążyła na nas żadna presja i nie musieliśmy się spieszyć z tworzeniem piosenek" - mówi Skye.

Owocem tej pracy jest album "Blackest Blue", który ujrzał światło dzienne w lipcu 2021 nakładem Nopaper Records i jest głęboko osadzony w muzycznej historii zespołu.

Pierwsza promocyjna pula biletów trafiła do sprzedaży 4 kwietnia 2022. Specjalna limitowana pula biletów jest w cenie 149 zł, a pozostał bilety kosztują 169 zł.