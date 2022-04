Monika Jackiewicz mistrzynią Polski w maratonie. To był jej debiut na tym dystansie

Decyzję o występie podjęliśmy niemal w ostatniej chwili. Wiedziałam, że po okresie zimowych przygotowań jestem w dobrej dyspozycji, więc postanowiłam się sprawdzić na tym dystansie - mówi Monika Jackiewicz, której trenerem jest Artur Olejarz - biegacz i jednocześnie partner życiowy.

Do tej pory Jackiewicz specjalizowała się w biegach na krótszych dystansach - od 5 km do półmaratonu. W poprzednim roku - odniosła wiele sukcesów, zdobywała medale mistrzowskie. Celem było jednak przebicie się do reprezentacji Polski i teraz jest na dobrej drodze.

W Dębnie zdobyła złoto, a czas 2:29,51 jest lepszy od minimum na lipcowe Mistrzostwa Europy w Monachium.

- Zdecydowanie za wcześnie, by mówić, jak będę szykować się pod ME, ale na pewno będę chciała wystąpić. Muszę poczekać na ustalenia z PZLA odnośnie organizacji przygotowań. Na razie jestem w Szczecinie i odpoczywam - mówi Jackiewicz. - Jestem zadowolona z biegu w Dębnie, osiągniętego czasu. Przy lepszej pogodzie wynik mógł być nawet lepszy, ale było zbyt chłodno, a w dodatku spadł deszcz. Część trasy poprowadzona była po kostce i po deszczu mocno się na niej ślizgaliśmy. Udało się jednak z tym poradzić.