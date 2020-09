We wsi Modrzewie w powiecie goleniowskim doszło we wtorek do groźnie wyglądającego wypadku. Na terenie budowy ścieżki rowerowej przewróciło się wozidło budowlane.

W momencie wypadku w pojeździe znajdował się mężczyzna. Na skutek upadku nie doznał większych obrażeń, jest przytomny, nie ucierpiał też nikt inny. Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Z uwagi na warunki terenowe dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony.