MM Trendy #09 (87). Zobacz wrześniowy numer w wersji online!

- Autorka, Pola Augustynowicz to graficzka, której projekty trafiły na pościel szczecińskiej marki Foonka. Sztuka łączy się tu więc z komercyjnym działaniem w bardzo wyrafinowany i przemyślany sposób.

Pozostając jeszcze przez moment w poetyce snu, w edytorialu prezentujemy prace Niny Milke, które przedstawiają komiksowe wizerunki

kobiet. Nawet najpiękniejszy sen musi się kiedyś skończyć. Ale kiedy po pobudce patrzymy wokół i widzimy sterowaną przez cynicznych polityków agresję skierowaną wobec osób homoseksualnych, musimy zareagować. Reagują też ludzie kultury, sztuki, władze wyższych uczelni, wszyscy, dla których humanizm i prawa człowieka nie są tylko wydmuszką.

Szczecin na szczęście jak dotąd nie był areną agresywnych poglądów wymierzonych w mniejszości, ale zniszczono mural, który nawiązywał do kultury queer. Dzięki zaangażowaniu ludzi sztuki, dzieło wkrótce powróci na swoje miejsce w wersji, która będzie odporna na wandalizm.

Na pewno poświęcimy temu wydarzeniu sporo miejsca. A wszystkim agresorom, zamiast wyżywania się na ściennych dziełach sztuki, radzimy zjeść smaczną i zdrową rybę.

Piszemy o nich sporo w tym numerze, bo przecież Pomorze Zachodnie rybą stoi. Dobra dieta ma wpływ na nasz organizm, oczyszcza ze złych emocji. Może warto spróbować?

Nie mówię tym razem do zobaczenia za miesiąc, bo w tym miejscu wówczas mnie nie będzie. Ale będą osoby, które zadbają, by Miejski Magazyn Trendy wciąż stał na wysokim poziomie i regularnie do Was docierał. Do zobaczenia więc gdzie indziej.