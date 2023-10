Mikulski Nieruchomości: lata doświadczenia, tysiące udanych transakcji

- Dzięki naszej sieci oddziałów w różnych miastach, klient stacjonarnie może zakupić każdą nieruchomość w woj. Zachodniopomorskim. Oddajemy do dyspozycji sześć oddziałów: Szczecin, Stargard, Kołobrzeg, Świnoujście, Goleniów i Nowogard. Spośród kilkudziesięciu banków, bezpłatnie dobierzemy najlepszy i najtańszy kredyt na zakup każdej nieruchomości. Obsługujemy osoby prywatne i podmioty gospodarcze – wymienia nasz rozmówca.

Firma jest liderem w liczbie przeprowadzanych transakcji w naszym regionie. Posiada 10-letnie doświadczenie w branży, zrealizowała tysiące pomyślnie sfinalizowanych transakcji. Pomaga w zgromadzeniu wszystkich dokumentów, sprawdza i reguluje stan prawny nieruchomości. Dokonuje kompleksowej analizy rynku. Wszystkie nieruchomości szykuje tak, aby podczas finalizacji transakcji, nic nie zaskoczyło żadnej ze stron. Reguluje sprawy spadkowe i komornicze, ale też i kupuje nieruchomości za gotówkę.

- Wyróżnia nas doświadczenie, podejście do klienta oraz efektywność. Posiadamy 30 osobowy zespół doradców. Klienci sprzedający i kupujący doceniają kompleksową i bezpieczną obsługę. Zapewniamy stałe wsparcie: prawne, notarialne, geodezyjne i kredytowe. Stworzyliśmy nową markę do promowania ofert ze Szczecina - Szczecin Nieruchomości EU. Na stałe współpracujemy z Leroy Merlin oraz biurami projektowymi. Wyznaczamy nowe standardy, nie do skopiowania – mówi Rafał Mikulski.