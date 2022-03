Miejsca kwalifikacji wojskowych w Zachodniopomorskiem. Sprawdź, kiedy i gdzie [LISTA]

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej są wezwani wszyscy mężczyźni urodzeni w 2003 r. Poza tym do kwalifikacji powinni się zgłosić mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 2001-2002 r., które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Stawić się też powinni ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.