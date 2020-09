Międzyzdroje nocą wcale nie śpią. Zobacz zdjęcia!

Zaczyna się od podglądania zachodu słońca nad morzem. Grupy turystów wieczorami wychodzą na plaże, aby być świadkami jednego z najpiękniejszych widoków. Ale kiedy słońce zanurzy się już za horyzontem, miasto ożywia się blaskiem lamp i neonów.

- W Międzyzdrojach nocą, w centrum koło molo, wcale nie jest ponuro - zauważają turyści, którzy wracają z plaży, gdzie podziwiali zachody słońca. - To jedno z najbardziej rozświetlonych miast w regionie - podkreślają.

To wtedy też zaglądają do otwartych jeszcze restauracji i barów na kufel piwa czy lampkę wina. Nie brakuje tez amatorów "małego co nieco".