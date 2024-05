Miały być już gotowe, dopiero powstają. Cztery zielone przystanki w Szczecinie

Cztery przystanki będą zlokalizowane w obrębie centrum, przy ul. Roosevelta, dwa przy alei Wyzwolenia oraz przy ulicy Malczewskiego w rejonie centrum handlowego.

- Termin wykonania „zielonych przystanków” upłynął 24 kwietnia 2024 roku, więc wykonawca jest już po terminie. Wszystkie cztery przystanki są robione równocześnie. Wykonawcą jest firma MM2021 z Koźmina Wielkopolskiego - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Co to oznacza, że przystanek będzie zielony? Na dachu będzie miał posadzoną zieleń. Roślinny dach przystanku obniży temperaturę otoczenia i tym samym uprzyjemni oczekiwanie na autobus w upalny dzień. Według autora projektu SBO, taki dach zatrzyma nawet 90 procent deszczu spadającego na ten dach w ciągu roku. Natomiast woda opadowa gromadzona pod przystankiem będzie wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie. Wiemy też, jaki będzie koszt utrzymania roślinności. Według Zakładu Usług Komunalnych to 1000 zł wzwyż rocznie na jedną wiatę.

Dodajmy, że pierwsza eko-wiata powstała w Szczecinie jesienią 2021 roku. Był to pomysł firmy AMS.