Mężczyzna podejrzewany o składanie seksualnych propozycji 14-latce zatrzymany. Pomogli Łowcy Pedofilów i czujna internautka

- Potwierdzam, że doszło do zatrzymania takiej osoby - mówi mł.asp. Karolina Żych z policji w Drawsku.

Do zatrzymania doszło 21 marca 2022 w Wierzchowie.

O sprawie poinformował Krzysztof Dymkowski z serialu Łowca Pedofilów. Sprawa zaczęła się dwa tygodnie temu, gdy do ekipy serialu zgłosiła się dziewczyna z informacją, że pisze z podejrzanym z rejonu Wierzchowa. Mężczyzna miał składać 14-latce seksualne propozycje podchodzące pod tzw. inne czynności seksualne. To przestępstwo za które grozi do dwóch lat więzienia.

- Szybko powiadomiłem KPP Drawsko Pomorskie, bo podejrzany chciał się spotkać z dzieckiem w Drawsku Pomorskim. Ustaliliśmy adres tego człowieka, powiadomiłem komisariat policji w Wierzchowie, zostało złożone zawiadomienie, naradziliśmy się z kryminalnymi i pojechaliśmy pod dom mężczyzny - wyjaśnia Krzysztof Dymkowski.

Sposobem wywabili go z mieszkania. Dymkowski zapukał z pozorantką do drzwi, a gdy mężczyzna otworzył, powiedział: „Chodź pogadać. Ja w sprawie brata". Gdy podejrzany wyszedł przed dom, wkroczyła policja, a mężczyzna został zatrzymany.