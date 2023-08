Mateusz Łęgowski, pomocnik Pogoni Szczecin: Musimy drugi raz wygrać z Linfield

Początek sezonu świetny: trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Można powiedzieć: nic nie zmieniajmy. Mateusz Łęgowski: Tak i my też chcemy, by ta seria jak najdłużej trwała. My cały czas chcemy wygrywać, a przy okazji bardzo mocno będziemy się starać, by nasza twierdza była nie do zdobycia w tym sezonie.

W przerwie spotkania z Widzewem, a może po zakończeniu, na co krytycznie zwracaliście sobe uwagę w szatni?

Przede wszystkim o te niewykorzystane sytuacje. Już w przerwie mogliśmy żałować, że nie poprawiliśmy wyniku, bo takie okazje mieliśmy. W trakcie drugiej połowy też mogliśmy ten mecz szybciej zamknąć. Boli mnie stracony gol z Widzewem, bo to był mój błąd. Nie zagrałem agresywnie w defensywie i rywal wyszedł z atakiem. To był zły początek, ale generalnie jednak z każdą minutą graliśmy coraz lepiej i mieliśmy ten mecz pod kontrolą.

Widzew w poprzednim sezonie potrafił z Pogonią zagrać odważnie, a w niedzielę za bardzo kombinował, skupił się na obronie.

Nie wiem z czego to mogło wynikać. Myślę o swojej drużynie i czuję, że my z każdym meczem będziemy rosnąć, w jeszcze większym stopniu będziemy narzucać przeciwnikom nasz styl gry. Rywale to wiedzą. Widzew mógł nas obserwować w dwóch poprzednich meczach, mieli jakieś założenia i ich sposób grania mógł być związany z naszymi ambicjami. Mieli bardzo udany początek, my zły, ale później role zdecydowanie się odwróciły.