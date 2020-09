Maskotka Pucharu Świata w karate opanowała Szczecin [GALERIA]

W różnych punktach miasta szczecińskie Gryfusy przyodziane są w ... kimona. Gryfusy wyglądają tak za sprawą Pucharu Świata w Karate WUKF, który w dniach 10-13 września odbędzie się w Netto Arenie. Maskotką imprezy jest właśnie Gryfus w kimonie, występujący na plakatach, bannerach, dyplomach, medalach i w innych materiałach akcji promocyjnej.

Puchar Świata w Karate WUKF to największa i najważniejsza w tym roku impreza sportowa w Szczecinie. Weźmie w niej udział pół tysiąca zawodników z 15 krajów.

Jednym z głównych akordów imprezy będzie Międzynarodowa Gala Karate Zawodowego "WUKF 3", która odbędzie się w Netto Arenie 12 września wieczorem. W Gali tej po raz pierwszy w historii federacji WUKF Professional dojdzie do walki o pas Zawodowego Mistrza Świata WUKF, w której zmierzą się Leon Gordon (Anglia) i Daniele Spremberg (Włochy). Będzie to rewanż za listopadowy pojedynek, który odbył się również w Szczecinie (w Hali Szczecińskiego Domu Sportu), na Międzynarodowej Gali "WUKF 2". Wydarzenie będzie transmitowane w systemie PPV, co także jest swoistym novum w świecie Karate. Na Gali WUKF 3 będziemy też mieli nasz szczeciński akcent - w pojedynku kata wystąpi wspomniany już Sttenio Almeida, który stanie w szranki z Braddem Parfittem (Anglia).

Organizatorem imprezy jest Klub Karate Bushikan Szczecin, z ramienia Polskiego Zjednoczenia Karate. To nie pierwszy raz kiedy Bushikanowi przypada możliwość promocji walorów miasta i województwa za pomocą organizacji imprezy tak dużej rangi w Karate WUKF - było tak już w 2014 r. za sprawą rozegranych w Szczecinie Mistrzostw Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów WUKF.