Marek Niewiada bohaterem Vinety. Lider IV ligi powiększył przewagę

To na pewno nie jest wymarzona wiosna Floty Świnoujście. Zespół dobrze rozpoczął rundę rewanżową, ale przyszedł wyjazd na spotkanie z Zefirem Wyszewo i była pierwsza wpadka (remis). A za Wyspiarzami bardzo kiepski tydzień i bolesna weryfikacja: z Gwardią Koszalin 0:4, z Pogonią II Szczecin 1:3 (regionalny Puchar Polski) i na koniec porażka wyjazdowa z Vinetą Wolin.

Jedynego gola meczu zdobył 41-letni Marek Niewiada, przed laty ikona Floty Świnoujście, gdy ta rozpoczynała marsz od IV ligi do zaplecza ekstraklasy i grała w ćwierćfinale Pucharu Polski. Niewiada był - obok bramkarza Sergiusza Prusaka - najważniejszym ogniwem Floty. Zaangażowaniem i twardością w środkowej strefie boiska zapewniał przewagę na murawie, wspomagał defensywę. Miał na tyle udane występy, że poważnie mówiło się o transferze do Pogoni Szczecin lub innego klubu. Ale piłkarz związany był z wojskiem i nigdzie nie chciał się ruszyć. Gdy Flota się rozpadła - trafił na krótko do Żyrardowianki Żyrardowo, a następnie przez trzy sezony reprezentował Vinetę. Wrócił do Floty, pomógł w awansie do III ligi, ale z niezrozumiałych względów nie pozostał w zespole. Powrócił do Vinety i pracuje teraz na kolejny awans.