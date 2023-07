Marcel Wędrychowski o meczu z Linfeld FC: Wiemy, jak grają Irlandczycy

Dużo jest obaw w naszym zespole przed przeciwnikiem z Irlandii Północnej czy nie ma żadnych?

Marcel Wędrychowski: Każdy z nas jest pewny siebie i każdy chce wyjść na boisko, by pokazać się z jak najlepszej strony. Będzie to fajna okazja, by indywidualnie zaprezentować się w europejskich rozgrywkach, ale oczywiście przede wszystkim wszyscy myślimy o zespole, wyniku. Nikt się nie boi jednak Irlandczyków.

To chyba dobry przeciwnik na rozpoczęcie europejskiej przygody w tym sezonie. Nie wydaje się mocny, ale coś na pewno potrafi.

Na pewno coś potrafi i musimy być dobrze przygotowani na to, co oni mogą zaprezentować. Nie możemy dać się zaskoczyć. Musimy grać swoje.

Analizowaliście sobie indywidualnie zespół Linfield czy jednak opieracie się tylko na materiale dostarczonym przez Waszych trenerów?

Za nami już analizy przygotowane przez trenerów, więc mniej więcej wiemy, co przeciwnik gra. Na treningach przerabialiśmy ich taktykę, trenowaliśmy pod tym kątem.