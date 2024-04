Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 14.04.2024

500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

500 plus dla małżeństw już wkrótce?

Kilka miesięcy temu do Sejmu trafiła petycja obywatelska zakładająca wypłatę 500 zł dla małżeństw z wieloletnim stażem. Jak tłumaczą pomysłodawcy, takie pary często mają ogromny problem, by się utrzymać. Wynika to przede wszystkim z tego, że kwota ich faktur nie jest wystarczająco duża, aby pokryć wszystkie wydatki takie jak opłaty, zakupy czy leczenie. Wszystkie szczegóły dotyczące obywatelskiego projektu "500 plus dla małżeństw" przedstawiamy w naszej galerii. ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czym jest 500 plus dla małżeństw?

Pomysłodawcy petycji zwracają w niej uwagę, że instytucja małżeństwa coraz rzadziej staje się opoką rodziny, a we współczesnym świecie coraz trudniej znaleźć pary, które mogłyby świętować kilkadziesiąt lat wspólnego życia. - A oprócz chwil wzniosłych, jest proza życia, opieka nad małżonkiem, a jeśli nie starcza sił, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich” - piszą wnioskujący. A w dodatku potrzeby seniorów są wyższe niż młodszych grup społecznych, bo leki, środki higieny osobiste, specjalne diety dostosowane do wieku i schorzeń - czytamy.

- Starość nie jest partyjna, ale czeka każdego. Nie zapominajmy o tym. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Tym hasłem pomysłodawcy projektu podsumowali swoją petycję, podkreślając, że ustanowiony medal za długoletnie pożycie jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej w zdrowiu i chorobie.

500 dla małżeństw. Od kiedy?

Jakie miałyby być zasady wypłacenia dodatku 500 plus dla małżeństw? Konkretnych rozwiązań nie zawarto w petycji. Mówiło się o tym, że byłoby to wsparcie co miesiąc, tak jak jest to w przypadku świadczeń na dzieci. Jednak o szczegółowych rozwiązaniach mieli zadecydować parlamentarzyści.

Dodatkowe 500 zł dla małżeństw. Co dalej z nowymi przepisami?

By doszło do realizacji projektu w praktyce potrzebne jest uchwalenie ustawy – oddzielnej albo uzupełnienie-znowelizowanie którejś już z istniejących, a dotyczących polityki senioralnej rządu. Jak sugerowali posłowie poprzedniej kadencji z komisji zajmującej się petycjami, niezbędne jest ustalenie, ile w Polsce jest małżeństw ze stażem wieloletnim i ile taki projekt kosztowałby budżet państwa. Jak na razie nie ma planów na wprowadzenie takiego dodatku. Nie oznacza to, że nie ma innych form wsparcia seniorów.

Programy wsparcia seniorów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma dla seniorów całą gamę świadczeń. Poza emeryturami i ubezpieczeniem społecznym są to m.in.:

Program Opieka 75+. Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania.

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021–2025.

Program wieloletni „Senior plus” na lata 2021-2025. Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior plus” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior plus”. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior plus”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior plus” i Klubów „Senior plus”.

Jakie ulgi przysługują seniorom w Polsce?

Zniżki na przejazdy komunikacją miejską – osoby powyżej 60. roku życia mają prawo do 50% zniżki na bilety miesięczne, kwartalne i roczne na komunikację miejską.

Bezpłatne przejazdy pociągami w ramach Karty Dużej Rodziny – seniorzy, którzy są członkami dużej rodziny, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami.

Ulga podatkowa – seniorzy mają prawo do ulgi podatkowej, która polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania w wysokości 1 112 zł.

Bezpłatne badania profilaktyczne – osoby powyżej 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych badań profilaktycznych, takich jak mammografia, kolonoskopia czy badania oceny funkcji poznawczych.

Ulga na energię elektryczną – osoby powyżej 60. roku życia, które korzystają z energii elektrycznej w swoim domu, mają prawo do ulgi w wysokości 80 zł miesięcznie.

Bezpłatne leki – osoby powyżej 75. roku życia, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, mają prawo do bezpłatnych leków na receptę.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne – seniorzy mają prawo do bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ulga na abonament RTV – osoby powyżej 75. roku życia, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, mają prawo do ulgi w opłacie abonamentowej za odbiorniki radiowe i telewizyjne.

Bezpłatne wizyty u lekarza – osoby powyżej 75. roku życia mają prawo do bezpłatnych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu.

Bezpłatne bilety do kina – osoby powyżej 60. roku życia, które korzystają z emerytury lub renty, mają prawo do bezpłatnych biletów do kina w ramach programu "Senior w kinie".

Wideo Dzień pamięci - ZBRODNIA KATYŃSKA