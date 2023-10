Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 17.10.2023

14. emerytura nie dla wszystkich! Sprawdź szczegóły

14. emerytura na stałe. Prezydent podpisał ustawę

- Cieszy mnie ten moment, tym bardziej że wspominaliśmy, jak w 2020 r. w Żyrardowie mieliśmy spotkanie, kiedy ta czternastka wchodziła po raz pierwszy, wtedy eksperymentalnie. Nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo to będzie możliwe, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło - mówił prezydent.

Każdego roku do 31 października Rada Ministrów będzie mogła ustanowić nowe kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. każda wartość takiego wsparcia nie może być niższe niż wartość najniższej emerytury. Co ciekawe, najniższa czternastka jaką przyjdzie nam otrzymać może wynosić nawet 50 zł brutto. Oznacza to, że nowe świadczenie, które by określono na kwotę niższą niż 50 zł, nie zostałoby ono wprowadzone.