Liderzy Konfederacji w Szczecine. Polityczny stand-up Bosaka i Mentzena przyciągnął tłumy

Cała hala była wypełniona, a wiele osób stało również na zewnątrz. Wszyscy przyszli na spotkanie z politykami Konfederacji.

Wejściu na scenę polityków towarzyszyły sztuczne ognie. Sławomir Mentzen ze sceny rozrzucał banknoty "pierdyliard złotych" z wizerunkiem premiera Mateusza Morawieckiego. Banknoty zostały też wystrzelone ze sceny w tłum.

Krzysztof Bosak krytykował media za pomijanie polityków Konfederacji w relacjach. Sławomir Mentzen znany z ciętego języka i tym razem dał się poznać z tej strony.

- My potrzebujemy właśnie takiej "parszywej dwunastki", ludzi niemających nic do stracenia, którzy wiedzą, że albo oni, albo PiS. Inaczej się nie da. Gdybyśmy mieli na listach jakichś gogusiów, jakiś płaczących szymków. To czy oni się nadają na naparzanki z PIS-em? Absolutnie się nie nadają - mówił do zebranych współprzewodniczacy Konfederacji.