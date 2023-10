Lider PSL: niektórych umów dzierżawy ziemi nie przedłużymy

Jarosław Rzepa, to szef PSL w regionie i jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Według niego zmian wymaga m.in. sprawa dzierżawy ziemi rolnej. Zachodniopomorskie ma największe areały w Polsce. Według Rzepy, ziemia powinna trafiać do gospodarstw rodzinnych. Dlatego jest zwolennikiem nieprzedłużania umów dzierżawy w niektórych przypadkach

- Mamy największy zasób ziemi w naszym regionie. Musi trafiać do rolników, do młodych rolników, musimy wspierać gospodarstwa, które wpisują się w model gospodarstw rodzinnych, do 300 hektarów. W najbliższych dwóch latach będzie się kończyło wiele umów dzierżawy wieloletniej. Nie ma powodów, aby je przedłużać zwłaszcza spółkom z kapitałem zagranicznym - uważa lider PSL.

Proponuje też, aby przetargi na dzierżawę ziemi miały charakter ofertowy, a nie licytacyjny jak obecnie.

- Licytacje powodują, że rolnicy, aby zdobyć ziemię, tak przelicytowują ceny wywoławcze, że potem nie stać ich czynsz, który urasta do ogromnych kwot. Dlatego lepszym rozwiązaniem będą przetargi ofertowe, gdzie każdy rolnik będzie mógł złożyć swoją propozycję - wyjaśnia.