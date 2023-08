Licytacje komornicze nieruchomości w woj. zachodniopomorskim. Zobacz najnowsze oferty [CENY OSZACOWANIA, ZDJĘCIA] 19.08.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 12:30, sala nr 205 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odbędzie się: 1. Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Osetna 10 (obecnie Przywodzie), gmina Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00000491/8, stanowiącej działkę o nr ew. 104/1 o pow. 0,04 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 268 m2, której właścicielem jest Paweł Pawłowski.Suma oszacowania wynosi 579 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 900,00 zł. 2. Druga licytacja działki rolnej nr ew. 28 ( R IIIa, R IIIb, R IVa, R IVb, Ł IV, Ps IV, W-Ł IV ) o pow. 1,06 ha, położonej w Osetnej, gmina Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00013081/5 stanowiącej własność Wiolety Pawłowskiej i Pawła Pawłowskiego we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 21 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł.

