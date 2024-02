LA Farbie marzą się mury, by zamalować je od dołu do góry. Sukcesy Agaty Lewandowskiej ze Szczecinka

W środowisku artystycznym Agata Lewandowska jest bardziej znana jako LA Farba.

- Pseudonim to skrót od moich inicjałów i farby, jaką posługuję się w swojej pracy - mówi nasza krajanka ze Szczecinka, która mimo iż dawno wyfrunęła z rodzinnego miasta, to odwiedza je regularnie. - Uwielbiam Szczecinek, to moja enklawa spokoju, gdzie mam kontakt z naturą na wyciągnięcie ręki.