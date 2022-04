Kwietniowe wydanie Magazynu Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź nową listę punktów dystrybucji w mieście

Najlepsi w swoich dziedzinach, tacy są bohaterowie naszych wydań. Każdego miesiąca dołączają do nas kolejne osoby, które nie przestają nas zaskakiwać swoją kreatywnością, talentem i zaangażowaniem. Dzięki nim możemy na chwilę oderwać się od rzeczywistości i odkryć nowe - a do tego zabrać Was ze sobą. Jesteśmy dumni z mieszkańców naszego miasta, którzy mimo niepokoju, który stał się kompanem naszej codzienności, działają z równą, a może nawet większą pasją.

Tym razem na okładce gościmy cztery wyjątkowe kobiety - Karolinę Kirko, Amelię Wendorff, Magdalenę Zaborską i Agnieszkę Wiśniewską z firmy assethome.pl. Swoim doświadczeniem i wiedzą, na temat rynku luksusowych nieruchomości w Polsce, mogłyby zawstydzić niejednego specjalistę. Projekty prowadzone przez nie realnie zmieniają oblicze miast i regionów, przyciągając uwagę największych inwestorów w kraju i Europie.