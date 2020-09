Kwiaty i przemówienia przed stocznią. Dziś 40. rocznica Porozumień Sierpniowych

- Nasza solidarnościowa droga do wolności przywiodła nas dzisiaj do Szczecina, gdzie 40 lat temu rozpoczęły się protesty i podpisano Porozumienia Sierpniowe - mówi Piotr Duda. - Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby oddać cześć tym, którzy 40 lat walczyli o to, żebyśmy dziś mogli być wolni. To jest świadectwo szacunku do czynów tych bezimiennych, którzy walczyli o postulat, żeby powstał niezależny związek zawodowy Solidarność. Nikt wówczas nawet nie marzył o wolności dla całej Polski, ale mieliśmy skrawek wolności, którym była Solidarność. Po 1989 roku mieliśmy trudne zadanie, bo musieliśmy pilnować tej wolności, musieliśmy walczyć, żeby prawa pracownicze nie były łamane.