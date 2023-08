Kwasy w szatni Pogoni Szczecin? Spokojnie na pewno nie jest

Tłumaczył swoje zmiany kadrowe, które przecież też wywołały sporo kontrowersji, jak choćby gra bez napastnika w ostatnich minutach spotkania. Jest kryzys wynikowy i znów rośnie grono kibiców, którzy chcieliby zmiany trenera. Czy Gustafsson przetrwa? Do meczu z Zagłębiem Lubin na pewno, ale przy ewentualnej kolejnej porażce – wszystko się może zdarzyć. Plotki są również takie, że i w zarządzie może dojść do zmian.

Szwedzki szkoleniowiec Portowców musiał kilkadziesiąt minut po spotkaniu wziąć udział w konferencji prasowej. To obowiązek trenerów po każdym ze spotkań. Spokojnie odpowiadał na wszystkie pytania, a jak nie rozumiał to dopytywał. Zapytaliśmy, czy miał postawione ultimatum przed meczem: posada za zwycięstwa?

Rozmowni nie byli za to piłkarze Pogoni. Większość zawodników odmawiało rozmów w strefie medialnej. - A co mamy do powiedzenia po takim meczu. Śląsk oddał dwa strzały i miał dwie bramki. My mieliśmy cały czas piłkę, ale brakowało tych najważniejszych 5 procent w naszej grze – mówił Alexander Gorgon, pomocnik Pogoni. - Jest jakiś problem psychologiczny, ale trzeba wierzyć, że mamy jeszcze kilku doświadczonych piłkarzy, którzy pokażą, jak zareagować w takim okresie. Musimy wierzyć, że w Lubinie będzie lepiej.

A że w szatni dzieje się coś złego najlepiej nie chciał pokazać, a pokazał Dante Stipica. Zawsze uśmiechnięty, wesoły, chętny do rozmów i żartów po meczu ze Śląskiem bramkarz opuszczał szatnię przybity. I tu też nie bardzo wiadomo, o co chodzi.