Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 9.01.2024

Kultowe smakołyki z lat 90 i początku lat 2000. Też się nimi zajadaliście? Sprawdźcie w galerii

Cofnijmy się do pięknych lat 90-tych, kiedy z zachodu zaczęły spływać do naszego kraju coraz więcej słodkich pyszności. A było w czym wybierać! Gumy, lizaki, oranżadki, lody i chipsy. Słodkości, o których przypomnimy, na pewno towarzyszyły Wam w niejednej sytuacji i być może macie z nimi tyle samo wspomnień, co my. Większość z nich pozostanie już tylko w sferze naszych odległych wspomnień, ponieważ całkowicie zniknęły ze sklepowych półek.

Te smakołyki urosły do rangi kultowych. Królowały w szkolnych sklepikach i osiedlowych sklepach. Niektóre kosztowały grosze, a smakowały jak rarytasy z najlepszych cukierni w kraju!