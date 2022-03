Kto będzie nowym trenerem Pogoni Szczecin? [SONDAŻ]

Historia Pogoni z ostatnich lat wskazuje, że klub do ostatniej chwili trzyma fanów w niepewności. Przykład – Kosta Runjaic. Działacze Pogoni jak już zdecydowali się zwolnić Macieja Skorżę jesienią 2017 r. to przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z Runjaicem, które były trzymane w tajemnicy. O tym, że jest taki szkoleniowiec i jest zainteresowany pracą w Pogoni dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy przyjechał zobaczyć Portowców w meczu z Legią Warszawa (Pogoń poprowadził wtedy z ławki Rafał Janas, który był asystentem Skorży i nawet został na kilka miesięcy jeszcze w Szczecinie pomagać nowemu trenerowi). Ale przed Runjaicem zaskakujące były też nominacje Artura Skowronka, Jana Kocjana czy Kazimierza Moskala. Chyba najszybciej „wypływały” kandydatury Skorży oraz Czesława Michniewicza, co mogło być związane z tym, że obaj mieli za sobą pracę w różnych ośrodkach, dużo znajomości, a wtedy trudniej dochować tajemnicy.